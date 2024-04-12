شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتكبد خسارة أسبوعية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتًا بما يعادل 0.57 % لتصل إلى 90.25 دولارًا للبرميل. أسعار النفط اليوم كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72 % إلى 85.63 دولارًا للبرميل.



وكانت سجلت بعض الخسائر في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، وهذا قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ويأتي هذا فيما تتوقع الولايات المتحدة هجوما من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.