شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا أمام الروبل الروسي مع بداية تداولات بورصة موسكو اليوم.

وجاء هذا بمقدار 6.25 كوبيكات، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، ليسجل 93.21 روبلا. أسعار العملات مقابل الروبل الروسي كما ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 20.75 كوبيك، ليبلغ 100.21 روبلا.

أيضا صعد سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.50 كوبيك، ليصل إلى 12.86 روبلا.