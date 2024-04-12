النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط عند التسوية “الخميس” بعد أن أحبط التضخم محاولات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 89.74 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.02 دولار للبرميل.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بانقطاع في التيار الكهربائي “الأربعاء” الماضي، أدى إلى توقف عدد من وحدات إنتاج الوقود في منشأة موتيفا إنتربرايز الضخمة التي تبلغ طاقتها 626.6 ألف برميل يوميا في بورت رثر بولاية تكساس الأمريكية.