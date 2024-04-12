بعد وصوله لمستويات تاريخية عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بقيمة ٥٠ جنيها للجرام، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3230 جنيها للجرام.

استقرار أسعار الذهب فوق مستويات 3200 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يعود إلى ارتفاع السعر العالمي للذهب لمستويات قياسية وتاريخه عند 3370 دولار بسبب ارتفاع الطلب العالمي للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3691 جنيها.

عيار 21 يسجل 3230 جنيه.

عيار 18 يسجل 2769 جنيها.

عيار 14 يسجل 2153 جنيه.

الجنيه الذهب 25840 جنيه.