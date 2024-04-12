سبيرو سباتس ترد على حملات مقاطعتها وتكشف حقيقة تعاقدها مع كوكاكولا

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتصنيع منتجات سبيرو سباتس في مصانع شركة كوكاكولا - مصر، وتوزعيها ضمن خطوط توزيع الشركة العالمية التي تصل إلى كافة أنحاء الجمهورية، وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي بمقاطعة منتجاتها.

من جانبه نفى يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيرو سباتس، تعاقها مع شركة كوكاكولا، مؤكدا أن الشركة 100% مصرية بداية من الإنتاج وحتى التوزيع.

وحول مقاطعة سبيرو سباتس .. أكد طلعت، في تصريحات لـ موقع القاهرة 24، أن ما يحدث من حملات مقاطعة باستمرار ما هو إلا لجان إلكترونية لعرقلة الشركات المصرية وإنتاجها، وأن الشركة ليس لديها أي نية للتعاقد مع شركات أجنبية.

وأوضح طلعت، أن منتجات الشركة يتم توزيعها بالسيارات الخاصة بها، والتصنيع بحق انتفاع لدى شركة مياه مصر أكوا دلتا، وهي شركة مصرية 100%.