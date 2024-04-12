ارتفاع تاريخي للذهب عالميا.. تعرف على الأسعار في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، للمرة الثانية اليوم الجمعة، بحوالي 80 جنيها على خلفية قفزة السعر العالمي للذهب إلى مستويات قياسية، إذ سجل 3300 جنيها للجرام من عيار 21، ليبلغ إجمالي الارتفاع حتى الآن 130 جنيها

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

الذهب عالميا

سجل السعر العالمي للذهب 2400 دولار لأول مرة في التاريخ.

يواصل الذهب تحليقه إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفعت أسعار الذهب الجمعة 12 أبريل لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2401.80 دولار، لأول مرة وسط إقبال كبير لشراء الذهب بالتزامن مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط.