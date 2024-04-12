شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة، لتقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية متواضعة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يزيد من مخاطر تعطل الإمدادات بالمنطقة المنتجة للنفط، لتعوض بذلك تأثير توقعات متناقصة بتخفيض الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 دولار بما يعادل 2.44% إلى 91.93 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار أو 2.85% إلى 87.44 دولار.

ومع أخذ الارتفاع الحاد اليوم الجمعة في الحسبان، فإن كلا الخامين في طريقهما إلى تسجيل مكاسب ضئيلة على أساس أسبوعي، إذ أنهى كلا منهما جلسة الجمعة الماضية عند 91.17 دولار و86.91 دولار على الترتيب. دعم أسعار النفط وأسهمت المخاوف من تأجج الصراع بالشرق الأوسط في دعم أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوى في 6 أشهر هذا الأسبوع، على الرغم من عوامل مثبطة مثل زيادة المخزونات الأمريكية.

وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون انحسار ارتفاع النفط، ما لم يكن هناك مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو انقطاع في الإمدادات. تقلص المكاسب وقلصت الأسعار مكاسبها لفترة وجيزة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 لتبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

إلا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعت أمس الخميس، أن يسجل النمو مليون برميل يوميًا أعلى من توقعات الوكالة، وهو ما دعّم الأسعار.

ومحت مكاسب اليوم الجمعة بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، ما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.