انفراجة جديدة.. الاتحاد الأوروبي يمنح مصر مليار يورو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال بيان من الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرته رويترز، إن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور لمصر والاحتياجات المالية، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا

والمساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزءا من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض، وفق بيان الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا، بحسب الوكالة.