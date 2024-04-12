شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. أوقية الذهب تتجاوز 2400 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الأونصة صباح اليوم الجمعة، متجاوزًا حاجز ال2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 2ر1% إلى67ر2400، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 9ر0% إلى 73ر2393 دولار للأوقية، الساعة 0109 ظهرًا في لندن، والمعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع سعر الفضة إلى 2295ر29 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير 2021.