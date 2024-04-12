شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. أوقية الذهب تتجاوز 2400 دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع سعر الأونصة صباح اليوم الجمعة، متجاوزًا حاجز ال2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 2ر1% إلى67ر2400، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 9ر0% إلى 73ر2393 دولار للأوقية، الساعة 0109 ظهرًا في لندن، والمعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية.
وارتفع سعر الفضة إلى 2295ر29 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير 2021.
وارتفع سعر الأونصة صباح اليوم الجمعة، متجاوزًا حاجز ال2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعًا بواقع 2ر1% إلى67ر2400، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 9ر0% إلى 73ر2393 دولار للأوقية، الساعة 0109 ظهرًا في لندن، والمعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية.
وارتفع سعر الفضة إلى 2295ر29 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير 2021.