شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار واليوان وتراجع اليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر صرف الدولار الأمريكي صعوده أمام الروبل الروسي بنهاية التداولات في بورصة موسكو اليوم الجمعة، ليسجل 93.3925 روبل، بزيادة مقدارها 12.50 كوبيك، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.

بينما تراجع سعر العملة الأوروبية بواقع 64 كوبيك، مقارنة بمستواه عند الإغلاق السابق، ليصل إلى مستوى 99.3600 روبل.

كما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.8580 روبل، بواقع 0.25 كوبيك.