شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يطالب "كيما" بتوريد حصة الأسمدة الأزوتية لوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية المعدلة للشركة عن العام المالي 2025/2024، وجاءت أبرز ملاحظات على بند استهداف الشركة تحقيق صافي ربح بنحو 8211 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي:

1- خالفت الشركة قرارات مجلس الوزراء التي تقضى بتوريد 50% من إنتاج الأسمدة الأزوتية الشهرية والمؤيدة بالشهادات من مراقب الحسابات لوزارة الزراعة والذي يبلغ طبقًا لإنتاج الأسمدة الأزوتية بالموازنة المعروضة نحو299 ألف طن في حين استهدفت الشركة بيع كمية نحو 156 ألف طن يوريا فقط مدعمه بسعر 4286 جنيه للطن لوزارة الزراعة، وباقي حصة وزارة الزراعة والبالغ نحو 143 ألف طن مستهدف بيعها بنحو 12500 جنيه، وبالتالي عدم صحة ظهور رقم المبيعات وزيادته بنحو 1.174 مليار جنيه.

2- افترضت الشركة إن متوسط سعر تصدير اليوريا بعام الموازنة نحو 450 دولار للطن لكمية نحو 364 ألف طن تصدير رغم أن أسعار اليوريا الفعلي في شهري يناير فبراير 2024 تتراوح من 370 دولار إلى 400 دولار بفارق نحو 18.2 مليون دولار عن أعلى الاسعار بما يعادل نحو 564 مليون جنيه زيادة في مبيعات المستهدفة للموازنة، ويتصل بذلك إن إنتاج الشركة من اليوريا خلال العام المالي السابق والنصف الأول من العام الحالي تضمن نحو 8.5% كحد أدنى منه يوريا صناعي أي بنحو 44 ألف طن من إنتاج عام الموازنة بمتوسط سعر بيعه نحو 11 ألف جنيه، وليس 13950 جنيه كالوارد بالموازنة بزيادة المبيعات بنحو 129.8 مليون جنيه.

3- تم افتراض تحويل كمية نحو 39.6 ألف طن أمونيا من مصنع كيما 2 منها مبيعات بنحو 13.2 ألف طن والباقي وقدره نحو 26.4 ألف طن أمونيا لمصنع كيما 1 لإنتاج السماد والنترات والمستهدف بيعه بالكامل إلا أنه لتحقيق الإنتاج المستهدف للسماد والنترات تحتاج إلى 28.3 ألف طن طبقًا لمعادلات الإنتاج الفعلية يفرق نحو 1900 طن أمونيا يتم الحصول عليها من كمية الأمونيا المباعة مما يؤدى إلى تخفيض مبيعات الأمونيا بنحو 26.5 مليون جنيه.

4- تم تخفيض تكلفة إنتاج السماد 33.5% ازوت والمستهدف إنتاجه بكمية 24105 طن بنسبة 23.5% عن تكلفة إنتاجه في 31 ديسمبر عام 2023 في حين تم استهداف زيادة سعر البيع عن متوسط السعر في 31 ديسمبر عام 2023 بنحو 51%، كما تم استهداف تخفيض سعر بيع النترات والمستهدف إنتاجها بكمية 20 ألف طن متوسط سعر البيع في 31 ديسمبر عام 2023، في حين تم استهداف انخفاض تكلفة إنتاجها بنحو 41% من تكلفة الإنتاج في 31 ديسمبر عام 2023، وهو ما يتضح معه استهداف الشركة تخفيض التكلفة بنسبة كبيرة بالتوازي مع زيادة سعر البيع أو تخفيض السعر بنسب أقل الأمر الذي له الأثر على مجمل وصافي الربح للموازنة المعروضة.

5- لم تقم الشركة باستهداف مبيعات المنتج الحامض رغم أن مبيعات الحامض عن العام المالي السابق بنحو 78 مليون جنيه وعن النصف الأول من العام المالي 2023/2024 نحو 38 مليون جنيه.

6- تلاحظ رغم زيادة سعر بيع الأمونيا وكذا زيادة سعر الغاز الطبيعي بعام الموازنة إلا أن الشركة استهدفت تكلفة إنتاج الأمونيا بأقل من تكلفتها في 31 ديسمبر عام 2023 بنحو 180 جنيه للطن بدلا من زيادتها الأمر الذي يجب معه زيادة الكلفة الإنتاج بنحو 60.5 مليون جنيه على الأقل فضلا عن أن التكلفة الكلية لإنتاج الأمونيا في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 10975 جنيه جنيه في حين في عام الموازنة بنحو 8648 جنيه فقط بفارق نحو 2327 جنيه للطن بإجمالي نحو 783 مليون جنيه للكمية المنتجة.

7- تم استهداف استهلاك كمية 71 ألف متر مكعب كوقود عن إنتاج كمية نحو 337 ألف طن أمونيا وصحتها طبقا المعدل الاستهلاك الفعلي خلال العام المالي السابق نحو 79.5 ألف متر مكعب بفارق قيمته نحو 55.6 مليون جنيه يجب زيادة تكلفة الإنتاج بها.

8- استهدفت الشركة قيمة عقد التشغيل والصيانة بقيمة نحو 262 مليون جنيه دون استهداف قيمة الحافز المتوقع المقاول التشغيل بنحو 21 مليون جنيه.

9- استهدفت الشركة استهلاك كهرباء بنحو 43 ألف كيلو وات ساعة وصحتها طبقًا لمعدل فعلي لإنتاج العام السابق والنصف الأول من العام الحالي نحو 64 ألف كيلو وات بفارق نحو 21 ألف كيلو وات ساعة لم تحمل على المصروفات المستهدفة بقيمة نحو 27.4 مليون جنيه على الأقل حال ثبات السعر وعدم زيادته عن 1.1 جنيه لكل كيلو وات ساعة في عام الموازنة.

10- على الرغم من استهداف تشغيل المصنع القديم السعاد بنسبة 14%، النترات بنسبة 25% من الطاقة المتاحة لكل منهما وكذا توقف فرن الفيروسيلكون إلا أن اللشركة لم تستهدف تحديد تكلفة التوقفات وقامت بتضمينها ضمن تكلفة الإنتاج وهو ما يؤثر على صحة تقييم المخزون وبالتالي صحة مجمل وصافي الربح خاصة وأن تكلفة التوقفات خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 والمدرجة بحساب الخسائر المتنوعة تبلغ نحو 66.7 مليون جنيه.

11- استمرار قيام الشركة باستهداف تعلية حساب المبيعات بنحو 383 مليون جنيه قيمة نقل الإنتاج التام وصحتها حساب خدمات مباعة.

12- بلغت أرصدة حسابي الاعتمادات المستندية وبضائع لدى الغير في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 715 مليون جنيه استهدفت إضافتها في العام الحالي 2023/2024 وعام الموازنة ليصبح رصيد مخزن قطع الغيار في نهاية عام الموازنة نحو 1.1 مليار جنيه دون بيان أثر المنصرف من تلك الأرصدة على نتائج الاعمال سواء في عام الموازنة أو العام المالي الحالي والمرحل لعام الموازنة وهو ما يؤثر على مجمل وصافي الربح.