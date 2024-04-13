شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وسطاء التأمين في مصر إلى أكثر من 14 ألف وسيط بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية ديسمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.

وذكرت البيانات، أن عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) زاد إلى 98 وسيط حتى ديسمبر عام 2023 مقابل 96 وسط خلال الشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14345 في ديسمبر عام 2022 إلى 14919 وسيط خلال الشهر ذاته من عام 2023، وارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) إلى 31 خبيرًا مقارنة مع 29 خبيرًا خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، زيادة عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) من 311 خبيرًا في ديسمبر عام 2022 إلى 312 خبيرًا في الشهر نفسه من عام 2023، فيما انخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) من 10 خبراء إلى 9 خبراء، وزاد عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 378 خبيرًا في ديسمبر عام 2022 إلى 379 خبيرًا في ديسمبر عام 2023، وزاد عدد الخبراء الاكتواريون إلى 53 خبيرًا.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.1 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بـ14.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة نمو 31.48%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 10.2 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 8 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من 2022.

وزادت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 10.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2023 بالمقارنة مع 7 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من عام 2022 بمعدل نمو بلغ 49.21%، وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات 5.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2023 بالمقارنة مع 3 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من عام 2022، وزادت التعويضات المسددة لتأمينات الحياة قيمة 4.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 4 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من عام 2022.