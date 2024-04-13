شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكي يغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق سوق الأسهم الأمريكي في بورصة وول ستريت على تراجع مع نهاية تعاملات. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 84ر475 نقطة، أو 2ر1% ،



ليصل إلى 24ر37983 نقطة, فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 65ر75 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 41ر5123 نقطة. كما فقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10ر267 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 09ر16175 نقطة.

