الاقتصاد

سوق الأسهم الأمريكي يغلق على تراجع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكي يغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق سوق الأسهم الأمريكي في بورصة وول ستريت على تراجع مع نهاية تعاملات. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 84ر475 نقطة، أو 2ر1% ،

ليصل إلى 24ر37983 نقطة, فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 65ر75 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 41ر5123 نقطة. كما فقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 10ر267 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 09ر16175 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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