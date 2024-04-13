الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل حتى 15 أبريل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خفض البنك المركزي الروسي سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الروبل، حتى يوم 15 أبريل الجاري، إلى مستوى 93.4419 روبلاً، بواقع 27.77 كوبيكاً مقارنة بقيمته السابقة.

كما حدد سعر صرف اليورو الرسمي، للفترة نفسها، بقيمة 99.7264 روبلاً، بانخفاض قدره 95.29 كوبيكاً.
وفي ذات السياق، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بوقع 4 كوبيكات، مسجلاً 12.8685 روبلاً وفقاً لتحديدات البنك المركزي الروسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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