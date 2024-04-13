“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل حتى 15 أبريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خفض البنك المركزي الروسي سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الروبل، حتى يوم 15 أبريل الجاري، إلى مستوى 93.4419 روبلاً، بواقع 27.77 كوبيكاً مقارنة بقيمته السابقة.

كما حدد سعر صرف اليورو الرسمي، للفترة نفسها، بقيمة 99.7264 روبلاً، بانخفاض قدره 95.29 كوبيكاً.

وفي ذات السياق، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بوقع 4 كوبيكات، مسجلاً 12.8685 روبلاً وفقاً لتحديدات البنك المركزي الروسي.