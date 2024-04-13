شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الدولة تدعم القطاع الخاص بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات وحوافز ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الحكومة المصرية لديها خطة لدعم القطاع الخاص عبر إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية ومنح الرخصة الذهبية، مؤكداً أن تلك الإجراءات ترفع من نسبة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى ليكون مسؤولا عن 90% من التوظيف و65% من الاستثمارات المنفذة بحلول عام 2030.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "DMC" أن الحكومة أفرجت عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية يناير 2024 وحتى الآن، بينها مستلزمات إنتاج ومواد خام لدعم الصناعة، لافتا إلى أهمية هذا الإجراء فى زيادة الطاقة القصوى للقطاعات الإنتاجية وتوافر السلع الأساسية فى الأسواق وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية تستهدف جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة مما يدعم زيادة النمو تدريجياً إلى 7% وتوفير الملايين من فرص العمل.



