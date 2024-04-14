شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة الجديدة كما لم تعرفها.. اعرف موعد تسليم وحدات مشروعى جنة وسكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة المنصورة الجديدة، أحد أبرز المدن الساحلية، التى تنضم لقائمة مدن الجيل الرابع، وشهدت انجازات كبرى سابقت فيها وزارة الإسكان الزمن، للخروج بهذه الصورة.

إقبال كبير جدا من قبل المواطنين على الوحدات السكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، ومن بينها وحدات مشروع جنه مصر، وسكن مصر، فضلا عن الافتتاحات الرئاسية التى شهدتها مدينه المنصورة الجديدة.

وأعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن بدء تسليم آخر دفعة من وحدات مشوعى جنه مصر وسكن مصر للحاجزين عقب عيد الفطر مباشرة.

وفيما يخص مجال الإسكان والمدن الجديدة، تم افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة مدينة مستدامة وعاصمة سياحية وخدمية لشمال الدلتا، فهى عاصمة للسياحة الترفيهية والشاطئية بإقليم الدلتا ومركز جذب لسكان الإقليم، وأيضا مركزا للخدمات الإقليمية والأنشطة الاقتصادية على المحور الساحلى، وذلك لأنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى إنها تحقق النمو الاقتصادى المستدام ومنخفض الانبعاثات تحسن كفاءة الطاقة، كما إنها واحدة من المدن المستدامة التى شكلت رؤية مصر فى إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مؤتمر الأطراف COP27 الأخير حيث إنها مدينة حيوية بالأنشطة بمساحات خضراء بمخطط 1.800 فدان وتمثل حوالى 25% من إجمالى مساحة المدينة، المرحلة الأولى من المدينة تكلفتها 24 مليار جنيه، وتم تخصيص 225 فدان من مساحة المرحلة.

وتتمثل مكونات المرحلة الأولى فى : مشروع سكن "جنة" 11.232 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 120م إلى 150 م2، مناطق خضراء وحمامات سباحة للأطفال داخل المجمعات السكنية، ومشروع سكن مصر يضم 4700 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و118 م2، بالإضافة إلى فيلات سكنية تضم 210 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه، بمساحات تتراوح ما بين.450 م2 إلى 850 م

وتشمل المرحلة الأولى، إسكان اجتماعى، مشروع سكن كل المصريين طابع ساحلي)، يشتمل على نحو 1400 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 95 م2 و100 م2، الكورنيش والممشى السياحى بطول 4.2 كم بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى حديقة مركزية (حرم الطريق الساحلى بطول 2.4 كم بتكلفة إجمالية 175 مليون جنيه، وكذا مجمع الجامعات يتضمن أربع جامعات به كلية القانون الدولى وكليات طب الأسنان والصيدلة وكلية الهندسة، بالإضافة إلى مركز طبى متكامل.

وشملت الخدمات الأخرى للمرحلة الأولى، كل من 2 مدرسة نموذجية - 5 مساجد ( تبرعات أهالي) - 3 كنائس (1) تحت الإنشاء و2 جارى البدء فى أعمال الموقع) - مدرسة دولية - 8 أسواق تجارية - محطات تحلية - محطة محولات - محطة معالجة ثلاثية.