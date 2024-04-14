شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات» توقع عقدا مع وزارة الصحة بـ180.28 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عقد مشروع تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – الميقات العام) بالمدينة المنورة مع وزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 180.289 مليون ريال، فيما تبلغ مدة تنفيذه 5 سنوات.

وأضافت أن من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م.