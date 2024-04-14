الاقتصاد

«دار المعدات» توقع عقدا مع وزارة الصحة بـ180.28 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عقد مشروع تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – الميقات العام) بالمدينة المنورة مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 180.289 مليون ريال، فيما تبلغ مدة تنفيذه 5 سنوات.
وأضافت أن من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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