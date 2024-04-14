شكرا لقرائتكم خبر عن «جي آي جي»: توزيع 78.75 مليون ريال أرباحا نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023، بقيمة 78.750 مليون ريال.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52.5 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم سيكون يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيميةونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة.