الاقتصاد

«الكثيري»: ترسية مشروع على شركة تابعة بـ21 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكثيري القابضة ترسية مشروع على شركة مساندة الإمداد المحدودة "شركة تابعة" من قبل رئاسة أمن الدولة – المباحث العامة – لإنشاء مبنى في مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 1445-09-30 الموافق 2024-04-09، فيما تبلغ قيمة المشروع نحو 20.999 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-10-29 الموافق 2024-05-08.
وأوضحت أن المشروع يشمل: توريد وتنفيذ الأعمال الإنشائية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة للمبنى وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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