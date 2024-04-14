شكرا لقرائتكم خبر عن «الكثيري»: ترسية مشروع على شركة تابعة بـ21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكثيري القابضة ترسية مشروع على شركة مساندة الإمداد المحدودة "شركة تابعة" من قبل رئاسة أمن الدولة – المباحث العامة – لإنشاء مبنى في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 1445-09-30 الموافق 2024-04-09، فيما تبلغ قيمة المشروع نحو 20.999 مليون ريال.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-10-29 الموافق 2024-05-08.

وأوضحت أن المشروع يشمل: توريد وتنفيذ الأعمال الإنشائية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة للمبنى وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.