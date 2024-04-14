شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة ملياري ريال.. «الخدمات الأرضية» توقع عقدا مع «طيران ناس» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عقدا مع شركة طيران ناس، أمس، لمدة خمس سنوات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تزود الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.
وقالت الشركة: إن تاريخ إعلان الترسية 4 أبريل الحالي، فيما تبلغ قيمة العقد المتوقعة خلال السنوات الخمس، 2 مليار ريال.
وأضافت أن مدة العقد تبدأ من 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028، منوهة بأن الأثر المالي للعقد يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تزود الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.
وقالت الشركة: إن تاريخ إعلان الترسية 4 أبريل الحالي، فيما تبلغ قيمة العقد المتوقعة خلال السنوات الخمس، 2 مليار ريال.
وأضافت أن مدة العقد تبدأ من 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028، منوهة بأن الأثر المالي للعقد يتضمن استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد.