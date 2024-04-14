شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة ملياري ريال.. «الخدمات الأرضية» توقع عقدا مع «طيران ناس» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية