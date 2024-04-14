شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تفوز بعقد لتشغيل منصة بحرية في قطر بقيمة 350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة تلقيها خطاب ترسية جديد من شركة توتال إنرجيز، لعقد تشغيل منصة بحرية مرفوعة في قطر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 4 أبريل الحالي، فيما تقدر قيمة العقد بنحو 350 مليون ريال.
وأضافت ان تشغيل المنصة البحرية بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهرا إضافيا.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 4 أبريل الحالي، فيما تقدر قيمة العقد بنحو 350 مليون ريال.
وأضافت ان تشغيل المنصة البحرية بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهرا إضافيا.