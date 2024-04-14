شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تفوز بعقد لتشغيل منصة بحرية في قطر بقيمة 350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة تلقيها خطاب ترسية جديد من شركة توتال إنرجيز، لعقد تشغيل منصة بحرية مرفوعة في قطر.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 4 أبريل الحالي، فيما تقدر قيمة العقد بنحو 350 مليون ريال.

وأضافت ان تشغيل المنصة البحرية بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهرا إضافيا.