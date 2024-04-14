شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتعليم» توقع عقد إيجار مبنى في الرياض بـ87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي في حي القيروان بمدينة الرياض مع كل من حياة الناصر ومحمد القويفلي وعبد العزيز العيبان وذلك لغرض تشغيله من قبل الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 3.75 مليون ريال سنويا، وبتصاعد 10% كل 5 سنوات، فيما تصل القيمة الإجمالي للعقد طيلة مدته 87 مليون ريال.

وأوضحت أن العقد يتضمن استئجار مبنى مجمى تعليمي للبنين والبنات مقام على أرض مساحتها 5.250 م2، فيما تبلغ مدة العقد 20 سنة ميلادية ابتداء من 18 أغسطس 2024، يتخللها أول 10 سنات ملزمة على الطرفين، و10 أخرى إضافية متاح بها خيار عدم التجديد حصرا للمستأجر.

وأفادت بأن من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 31 / 08 / 2025م.