شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة الاقتصادية» توقع عقدين مع «الخريجي» بـ288.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقد مقاولة مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات لتنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المساحات المتنوعة تمثل إضافة للعمائر الحالية الجاري تنفيذها من قبل المقاول شركة الخريجي للتجارة والمقاولات لتبلغ بذلك إجمالي العمائر السكنية المسند تنفيذها للمقاول 396 شقة سكنية بمساحات متنوعة ضمن 12 عمارة سكنية بمشروع العلياء.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 117.477 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا تبدأ من صدور تصاريح البناء.

وأفادت بسداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 24 شهراً.

ووقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقد مقاولة مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات لتنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات والحدائق وتنسيق الموقع لمجموعة 8 عمائر سكنية توفر 264 شقة سكنية بمساحات متنوعة التي تمثل جزءاً من العمائر السكنية الجاري تنفيذها حالياً بالمرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 171.126 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 20 شهراً تبدأ من تاريخ 5 مايو 2024م

ونوهت بسداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار 20 شهراً تبدأ من نهاية مايو 2024م.