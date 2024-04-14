شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الربدي رئيسا لمجلس إدارة «نادك».. وأحمد شاهيني نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، أمس، تعيين عبدالعزيز الربدي رئيسا لمجلس الإدارة، وأحمد شاهيني نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية في 20 مارس الماضي، التي تضمنت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 11 أبريل الحالي، وتنتهي في 10 أبريل 2028 لمدة 4 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، عبدالعزيز الربدي، وعضوية كل من أحمد شاهيني، وعمرو الجلال، ود. ناصر المشاري، ود. سليمان التويجري.
وتضمنت القرارات: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عمرو الجلال، وعضوية كل من: أحمد شاهيني، وعلاء الهاشم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة خالد الرويس، وعضوية كل من: عيسى الحريميس، وخالد الصليع، وم. سعيد المعيذر.
ونوهت الشركة بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
وأوضحت أن هذه القرارات تسري اعتباراً من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 2028/04/10م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، كانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية في 20 مارس الماضي، التي تضمنت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 11 أبريل الحالي، وتنتهي في 10 أبريل 2028 لمدة 4 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، عبدالعزيز الربدي، وعضوية كل من أحمد شاهيني، وعمرو الجلال، ود. ناصر المشاري، ود. سليمان التويجري.
وتضمنت القرارات: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة عمرو الجلال، وعضوية كل من: أحمد شاهيني، وعلاء الهاشم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة خالد الرويس، وعضوية كل من: عيسى الحريميس، وخالد الصليع، وم. سعيد المعيذر.
ونوهت الشركة بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
وأوضحت أن هذه القرارات تسري اعتباراً من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 2028/04/10م.