شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين جميل عداس عضوا في لجنة المراجعة بـ«فاد العالمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة فاد العالمية بالتمرير بتاريخ 28/09/1445هـ الموافق لـ 07/04/2024م على تعيين جميل عداس (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة وذلك اعتباراً من تاريخ 02/10/1445هـ الموافق 11/04/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جميل عداس (مدقق داخلي معتمد) يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في شركة أمريكان إكسبرس السعودية منذ منتصف عام 2022 .
ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 14 عاما في مجالي المراجعة الداخلية والخارجية شغل خلالها عدة مناصب أبرزها رئيس المراجعة الداخلية للجهات الرقابية والمساندة في البنك الأهلي السعودي بالإضافة لخبراته السابقة في كبرى الشركات العالمية في مجال المراجعة الخارجية ديلويت آند توش وأرنست و يونج.
ويحمل جميل عداس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى الدرجات الأكاديمية فإن جميل عداس حاصل على شهادة "المدقق الداخلي المعتمد" من قبل "معهد المدققين الداخليين المعتمدين" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، زمالة "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين" عام 2018، وقد اجتاز بنجاح جميع اختبارات زمالة "المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين" عام 2010.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جميل عداس (مدقق داخلي معتمد) يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في شركة أمريكان إكسبرس السعودية منذ منتصف عام 2022 .
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ويحمل جميل عداس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى الدرجات الأكاديمية فإن جميل عداس حاصل على شهادة "المدقق الداخلي المعتمد" من قبل "معهد المدققين الداخليين المعتمدين" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، زمالة "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين" عام 2018، وقد اجتاز بنجاح جميع اختبارات زمالة "المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين" عام 2010.