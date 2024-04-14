شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية»: توزيع 150 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023، بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 150 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.