شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة»: شراء 118750 سهما للاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية بشراء أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، إذ يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن طريقة تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، على أن يتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وأضافت أن ذلك بعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ونوهت بتقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة، على أن يتم الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.

وأفدت بأن عدد الأسهم المقرر شرائها 118750 سهما، على أن تكون أسهم عادية، فيما لا يوجد لدى الشركة حاليا أي أسهم خزينة.