شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تضاعف استثماراتها في أشباه الموصلات إلى 44 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخطط شركة "سامسونج" للإلكترونيات الكورية الجنوبية لمضاعفة إجمالي استثماراتها في مجال أشباه الموصلات في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 44 مليار دولار بمصنع متقدم لأشباه الموصلات ومنشأة تعبئة بالقرب من المصنع قيد الإنشاء، وفق ما نقلت عنها صحيفة ذا كوريا إيكونوميك دايلي.

استثمار بأكثر من الضعف

تمثل خطة الإنفاق أكثر من ضعف مبلغ الــ17 مليار دولار الذي تعهدت به في عام 2021 لاستثماره لبناء مصنع في تايلور بولاية تكساس بالقرب من عملياتها الحالية في أوستن بحلول نهاية هذا العام 2024، ما يجعل ذلك بمثابة أكبر استثمار لشركة سامسونج على الإطلاق في الولايات المتحدة.

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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إضافة مصنع لأشباه الموصلات ومصنع التعبئة والتغليف 20 مليار دولار و4 مليارات دولار على التوالي، وفقًا للتقرير

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أنه من المقرر أن تعلن أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم عن خطة الاستثمار الجديدة في 15 أبريل.

بمجرد اكتمال الاستثمار البالغ 44 مليار دولار، سيكون مجمع أشباه الموصلات التابع لسامسونج في تكساس مجهزًا بالكامل لتقديم خدمة متكاملة.

الدعم الأمريكي

إذا قامت سامسونج بزيادة استثماراتها في تكساس إلى 44 مليار دولار، فمن المتوقع أن تكون مؤهلة للحصول على إعانات مالية تزيد عن 6 مليارات دولار من الحكومة الأمريكية بموجب قانون دعم أشباه الموصلات الأمريكي، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

إعانات دعم صناعة الرقائق

في الشهر الماضي، ذكرت شبكة بلومبيرج أنه من المتوقع أن تحصل سامسونج على أكثر من 6 مليارات دولار من إعانات دعم الرقائق الأمريكية، وهي منحة أكبر من المتوقع ولكن بشرط أن تلتزم باستثمارات أمريكية إضافية تتجاوز المشروع الجاري في تكساس.

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ومن المتوقع أن تكتسب استثماراتها القوية زخماً من نتائج الربع الأول التي جاءت أقوى من المتوقع، مع إظهار سوق أشباه الموصلات علامات على التعافي من الركود الذي دام عاماً ونصف العام.

نتائج «سامسونج»

وقالت سامسونج إن أرباحها التشغيلية في الربع من يناير إلى مارس تقدر بـ 6.6 تريليون وون (4.9 مليار دولار) أي ما يقرب من عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل الطلب القوي على شرائح إتش بي إم مُحسّن عمليات الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة سامسونج إن الشركة تتوقع مضاعفة حجم إنتاج شرائح "إتش بي إم" إلى ثلاثة أضعاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت سامسونج تحقيق زيادة بنسبة 931% في أرباح التشغيل للربع الأول مع انتعاش أسعار الرقائق.

وبلغت الأرباح في الربع الأول من عام 2023 الفائت 0.64 تريليون وون.

تتجاوز توجيهات الأرباح للربع الأول من عام 2024 تقديرات شركة "إل إس إي جي" البالغة 5.24 تريليون وون.

أرباح قوية

حول ذلك، قال إس كيه كيم المدير التنفيذي والمحلل في شركة "دايوا سيكورتيز" :"نتوقع أن تحقق شركة سامسونج أرباحًا قوية في الربع الأول من عام 2024 مدفوعة بارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ومبيعات إس 24 متجاوزة تقديرات السوق".

أضاف كيم:"نتوقع أن يؤدي عمل الذاكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الأرباح في الفترة مابين 2024-2025".

وقالت الشركة إن إيرادات الربع الأول من المرجح أن ترتفع بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 71 تريليون وون.

وتعد سامسونج أكبر صانع في العالم لشرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية والتي توجد في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

تفوق على آبل

في العام الماضي ولأول مرة على الإطلاق كانت شركة "آبل" هي الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأولى في العالم وفقًا لمؤسسة "آي دي سي".

باعت آبل 229.2 مليون جهاز آيفون في عام 2023 مقارنة بـ 225.4 مليون جهاز جالكسي سلمته شركة سامسونج.

وفي عام 2022 تفوقت شركة سامسونج على "آبل" بمقدار 25 مليون وحدة (جهاز) طوال العام بأكمله.

وفي العام الماضي، شهدت شركة آبل ارتفاع حصة آيفون في السوق العالمية من 19% إلى 20% بينما انخفضت حصة سامسونج من 22% إلى 20%.

وفقًا لصحيفة كوريا تايمز، قالت شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" إن المبيعات القوية لهواتف جالكسي في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام سمحت لسامسونج باستعادة عرش سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وفي فبراير، باعت سامسونج 19.69 مليون هاتف مما منحها حصة سوقية عالمية تبلغ 20%.

بينما باعت شركة آبل 17.41 مليون وحدة آيفون خلال نفس الفترة مما منح الشركة حصة 18% من كعكة الهواتف الذكية عالميًا.