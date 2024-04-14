شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية العامة»: إيداع بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 09/09/1445هـ الموافق 19/03/2024م.

ونوهت الشركة في بيان على تداول بإيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.

وقالت الشركة إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-09-18 الموافق 2024-03-28.

وأضافت أن عدد الاسهم المباعة 3321 سهما، بينما بلغ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 44833.50 ريال، في حين بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 13.50 ريال.

وأشارت إلى أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 4 أبريل الحالي.