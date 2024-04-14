شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مايو.. عمومية «الوسائل الصناعية» تناقش توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 26/10/1445هـ الموافق 05/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بإجمالي تعاملات بلغت (11,258,606) ريال خلال عام 2023م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

ويشمل الجدول: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (25,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023م، بواقع (0.10) ريال لكل سهم والتي تمثل 10% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويشمل الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.