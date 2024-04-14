زيادة تصل لـ 5 جنيهات.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر الشعبية.. واتحاد الصناعات يكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" رفع أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من اليوم الأحد .

وقالت الشركة إن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وبدأ اليوم الأحد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بأنوع كليوباترا وبوكس ومونديال والعديد من الأصناف الأخرى.

من جانبه، صرح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بأن أسعار سجائر كليوباترا ارتفعت اليوم الأحد بنحو 15% نتيجة زيادة سعر الدولار في البنوك.

وأضاف إمبابي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن السبب الأخر هو "أنه تم السماح بزيادة الحد الأقصى للشريحة السعرية لسجائر كليوباترا والفئة الوسطى لعدم دخولها في شريحة ضريبة أكبر، وبالتالي دفع ضرائب أكبر".

وفي نوفمبر الماضي، قررت الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات لضريبة القيمة المضافة على السجائر، السماح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

وتضمنت التعديلات ايضا زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

وارتفع سعر الدولار في البنوك منذ أكثر من أسبوعين ليصل حاليا إلى نحو 47 جنيها، بعدما استمر عند نحو 30 جنيها منذ شهور.