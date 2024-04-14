بعد التوترات العالمية.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بحوالي 20 جنيها، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن احتمال نشوب حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط أصبح على المحك صباح الأحد، حيث من المقرر أن تجتمع حكومة بنيامين نتنياهو الحربية لتقرر رد إسرائيل على الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

الذهب يتعامل مع هذه التوترات بارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة كبيرة في الطلب على الملاذ الآمن، ومن المتوقع أن يشهد السعر العالمي للذهب غداً انطلاقة نحو الصعود مع فتح التداول على الذهب.