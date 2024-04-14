شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للسياحة: تطوير فندق كونتيننتال ذاتيا وتدشين مول تجارى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عطية، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الرؤية الجديدة تركز على الاستفادة من الأصول الهامة وتمويلها ذاتيا، لا سيما في ظل وجود سيولة كافية لعمليات التطوير، ومنها تطوير فندق كونتيننتال التاريخي في منطقة الأوبرا بوسط البلد ذاتيا؛ للاستفادة من 10 آلاف متر، وكذلك في تدشين مول تجارى كبير في منطقة من أهم المناطق التجارية في مصر .

أشار عمرو عطية فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن تطوير الفندق ذاتيا وتدشين المول والمحال التجارية، سيجلب مبالغ تتراوح من 5 لـ 6 مليارات جنيه، وبالتالي فإن الجدوى من تطوير الفندق والمول ذاتيا أفضل بكثير من الشراكة عليه، خاصة أن هناك بعض التحديات في بعض مشروعات الشراكة السابقة وتطويرها ذاتيا كان سيكون أفضل وأسرع .

أوضح انه وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال فإن هناك خطة لاستغلال وتعظيم كافة الأصول والإسراع في تنميتها والاستفادة منها سواء ذاتيا أو بمشاركة القطاع الخاص الجاد .

