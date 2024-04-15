شكرا لقرائتكم خبر عن أعقاب السجائر والكبريت.. تعرف على أهم مسببات الحرائق في مصر لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوى لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، عن أهم المسببات الرئيسية للحريق خلال تلك الفترة، حيث جاءت النيران الصناعية في صدارة الترتيب تشمل "أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة – شماريخ" بعدد 14 ألف و174 حادثة بنسبة 31.2%، يليها الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 8 آلاف و346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالى مسببات الحريق.

أما وفقاً للحالة الجنائية، جاء الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10 آلاف و137 حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 4 آلاف و991 حادثة بنسبـة 11% خلال عام 2023، وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17 ألف و804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" بعدد 17 ألف و106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالى حوادث الحريق.

وأضاف التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5 آلاف و993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالى حوادث الحريق.

وتراجع عدد المصابين من جراء الحرائق بنسبة طفيفة، حيث بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023، مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 5% عن عام 2022.