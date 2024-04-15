شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الحكومة تخصص 29.6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة حجم استثمارات بلغ 29.6 مليار جنيه لقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 ، بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 10,7مليار جنيه بنسبة 11% ثم التعليم العالي 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,9 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 22,9 مليار جنيه بنسبة 24%.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 23/2024 والتي تتمثل في توجيه نحو 19مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 691,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 93 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 8,8 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 257 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، كما أن الخطة تستهدف تنفيذ 173 مشروعا تنمويا بقطاع التعليم العالي منها مشروعات خاصة باستكمال برامج دعم تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.



وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1260 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة موجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 96,2 مليار جنيه.