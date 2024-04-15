شكرا لقرائتكم خبر عن 0.6 % ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار القطاع السكني

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زيادة في أسعار العقارات على أساس ربعي

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.2%.وكشف تقرير صادر عن هيئة الإحصاء عن انخفاض أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5 % وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.وفقا للتقرير ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان لـه تـأثير كبيـر فـي ارتفاع المؤشر العام.ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8%، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3% والبيوت بنسبة 1.6%.من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5 %، متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول 2024م ولم تسجل أي تغير يذكر.وسجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع السابق الربع الرابع من عام 2023.وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7% وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.2 والفلل بنسبة 0.4% والبيوت بنسبة 1.0%.في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقرار ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر بالربع الأول 2024.من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الأول 2024م.