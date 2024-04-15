ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وحومت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2366.40 دولار للأوقية.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 27.98 دولار للأوقية،في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 973.05 دولار للأوقية, بينما نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأوقية.