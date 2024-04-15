الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وحومت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2366.40 دولار للأوقية.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 27.98 دولار للأوقية،في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 973.05 دولار للأوقية, بينما نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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