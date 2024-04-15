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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وحومت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2350.59 دولار للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2366.40 دولار للأوقية.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 27.98 دولار للأوقية،في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 973.05 دولار للأوقية, بينما نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1038.99 دولار للأوقية.