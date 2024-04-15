شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد تراجع معدل البطالة في الحضر والريف العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي 2023، تطور تراجع معدل البطالة في الحضر والريف، حيث سجل معدل البطالة 9.7٪ في الحضر في كلاً من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7 % فى الربع المماثل من العام السابق، أما على مستوى الريف فكانت 4.8٪ في الريف خلال الربع الرابع لعام 2023، بينما كان 5.1٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وتشير بيانات بحث القوى العاملة إلى أن 82.7٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2023، مقابل 82.4٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة بواقع 39.6% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقـابـل 38.4٪ بالربع السابق و37٪ في الربع المماثل من العام السابق، و43.1٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 44٪ بالـربع السابق، بينما كان 46.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع معدل البطالة في مصر ليصل إلى 6.9٪ من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق، وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2023.