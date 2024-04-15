شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1 % انخفاضا بمعدل التضخم في السعودية خلال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسعار النقل والاتصالات

1.6 % معدل التضخم

ارتفاع الإيجارات الفعلية

انخفاض أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية خلال شهر مارس 2024، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر فبراير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7٪، والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.شهد المؤشر انخفاض أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.7٪، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9% وقسم الاتصالات بنسبة 0.3 % وقسم التبغ بنسبة 0.1%.في حين شهد المؤشر ارتفاعاً في أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.3 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم، والمطاعم والفنادق والصحة، أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2024م.وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر مارس من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى ذلك إلى الارتفاع في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، بالإضافة الى أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9٪. في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 %، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.ووفقا للتقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في شهر مارس 2024م متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%. وكان لارتفاع هذه المجموعة أثراً كبيراً في استمرا وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2024م نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8 %وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4٪ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2٪.في حين سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1%. أما قسم التعليم فسجل ارتفاعا بنسبة 1.2 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%. كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة %4.0 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%.وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.0%.