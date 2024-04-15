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شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 % ارتفاعا بأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.8% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0 %، في ظل انخفاض أسعار كل من باب الخامات والمعادن بنسبة 2.2 %، وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%.
في ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4%.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة %10.0 وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.9%، وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.1% .
وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.5%, وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.
وارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4٪. نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.2%.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.4 %، في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن دون أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2024م.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0 %، في ظل انخفاض أسعار كل من باب الخامات والمعادن بنسبة 2.2 %، وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%.
أسعار الجملة في السعوديةوفقا للتقرير، سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 9.2% مقارنة بشهر مارس 2023م ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 % وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
في ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4%.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة %10.0 وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.9%، وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.1% .
انخفاض أسعار الخامات والمعادنمن ناحية اخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%.
وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.5%, وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.
ارتفاع مؤشر أسعار الجملةوارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر مارس 2024م مقارنة بشهر فبراير 2024م وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة %0.6% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 4.5%.
وارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4٪. نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.2%.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%.
وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.4 %، في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن دون أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2024م.