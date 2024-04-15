شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 % ارتفاعا بأسعار الجملة في السعودية على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الجملة في السعودية

انخفاض أسعار الخامات والمعادن

ارتفاع مؤشر أسعار الجملة

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.8% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023.وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0 %، في ظل انخفاض أسعار كل من باب الخامات والمعادن بنسبة 2.2 %، وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%.وفقا للتقرير، سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 9.2% مقارنة بشهر مارس 2023م ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 % وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.في ذات السياق ارتفعت أسعار باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4%.وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة %10.0 وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.9%، وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.1% .من ناحية اخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%.وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.5%, وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.وارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر مارس 2024م مقارنة بشهر فبراير 2024م وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة %0.6% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 4.5%.وارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4٪. نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.2%.وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 0.6%، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%.وارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.4 %، في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن دون أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2024م.