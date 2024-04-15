شكرا لقرائتكم خبر عن 21.5 % ارتفاعا في إجمالي الطلب على السفر خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن ارتفاع إجمالي الطلب على السفر في شهر فبراير الماضي، بنسبة 21.5%، مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن (إياتا)، ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بواقع 18.7% على أساس سنوي.

واستقر عامل الحمولة لشهر فبراير عند 80.6% (مسجلاً زيادة بواقع 1.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير لعام 2023). ارتفاع الطلب العالمي ارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 26.3% مقارنةً بشهر فبراير 2023، فيما ازدادت السعة بنسبة 25.5% على أساس سنوي، مع تحسُّن عامل الحمولة وصولاً إلى 79.3% (في زيادة بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023).

وبحسب التقرير، ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 15.0% مقارنةً بشهر فبراير 2023، إذ ازدادت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6% (في زيادة بواقع 4.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023).

تجدر الإشارة إلى أن شهر فبراير 2024 جاء ضمن سنة كبيسة، أي متضمناً يوماً إضافياً واحداً مقارنة بشهر فبراير 2023، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في نمو مستويات الطلب والسعة نحو النطاقات الإيجابية. بداية قوية وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "واصل شهر فبراير البداية القوية التي شهدتها سنة 2024 بعد تسجيل جميع الأسواق، باستثناء أمريكا الشمالية، نمواً ملموساً من خانتين في حركة المسافرين".

وأضاف: "يدعونا هذا النمو للتفاؤل حول آفاق القطاع خلال العام الحالي، لا سيما في ضوء تسريع شركات الطيران لاستثماراتها في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مرونة الطلب على السفر رغم الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية".

وبحسب التقرير، سجلت جميع المناطق نمواً من خانتين في أسواق السفر الجوي العالمية في فبراير 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.

وللمرة الأولى، تجاوز الطلب على الخدمات العالمية مستوياته المسجلة قبل الجائحة (مسجلاً زيادة بنسبة 0.9% بالمقارنة مع فبراير 2019).

ويجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام تأثرت بمجيء فبراير 2024 ضمن سنة كبيسة، متضمناً يوماً إضافياً واحداً بالمقارنة مع فبراير 2023. آسيا والمحيط الهادئ وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 53.2% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 52.1% على أساس سنوي.

وازداد عامل الحمولة إلى 84.9% (مرتفعاً بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023)، وهو الأعلى بين جميع المناطق. الطيران الأوروبي ووفقا للتقرير، سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 15.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بنسبة 16.0% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 74.7% (دون تغير عن المستويات المسجلة في شهر فبراير 2023). الشرق الأوسط وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 19.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 19.1% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 80.8% (مرتفعاً بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت ارتفاعاً بنسبة 16.0% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بنسبة 17.6% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.7% (منخفضاً بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023). أمريكا اللاتينية وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 21.0% على أساس سنوي في الطلب على السفر. فارتفعت السعة بنسبة 18.6% على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 84.2% (بزيادة بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023).

وأفاد التقرير بأن شركات الطيران الأفريقية سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر.

وارتفعت السعة بواقع 22.1% على أساس سنوي، في حين تراجع عامل الحمولة إلى 74.0% (منخفضاً بواقع 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2023). الأسواق المحلية تصدّرت الصين نمو الطلب المحلي على السفر (مسجلةً زيادة بنسبة 35.1% قياساً بشهر فبراير 2023) مستفيدة من رفع القيود المفروضة على السفر خلال السنة القمرية الجديدة.

