شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر البيض في السعودية.. وتباين بمنتجات الألبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر طبق البيض المحلي في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما تباين أسعار الحليب ومنتجاته.

وكشف تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، أن سعر طبق البيض سجل في شهر مارس الماضي نحو 18.6 ريال، منخفضا بنسبة 1.6% على أساس شهري، ومتراجعا 14.4% على أساس سنوي. انخفاض سعر الحليب الطازج أظهر التقرير أن سعر الحليب الطازج المحلي انخفض بنسبة 0.17% على أساس شهري وسنوي، مسجلا 5.99 ريال في مارس الماضي.

وبحسب التقرير سجل سعر الحليب السائل المعلب، 3.7 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.3% على أساس شهري.

وسجل سعر الحليب البوردة المعلب 85.94 ريال (1.8 كجم)، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير سجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة، 45.71 ريال (400 جم)، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1%، و8% على التوالي.

واستقر سعر اللبن الطازج المحلي، واللبن الزبادي على أساس شهري وسنوي، إذ سجلا 8.5 ريال، و2 ريال على التوالي في مارس الماضي.

وانخفض سعر القشطة بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مسجلا 6.42 ريال. سعر منتجات الألبان في السعودية وأشار التقرير إلى أن سعر الجبن الشيدر العلب انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري، و1.2% على أساس سنوي، مسجلا 6.78 ريال.

وسجل سعر الجبن الكاسات المحلي ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، فيما انخفضت بنسبة 3.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.55 ريال في شهر مارس الماضي.

وانخفض سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما استقر السعر على أساس سنوي، بينما انخفض سعر الجبن المثلثات بنسبة 1.7% على أساس شهري، فيما ارتفع 0.2% على أساس سنوي.