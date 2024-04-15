شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول تخفيف الأحمال بمحافظة الفيوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول تخفيف الأحمال بمحافظة الفيوم بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين و ربع لكل مجموعة ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، بعد توقف استمر أكثر من شهر منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى مساء أمس الأحد ، وهى كالآتي: