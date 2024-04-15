شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض كافكس 2024 فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القاهرة يوم الخميس الموافق 18 أبريل، افتتاح معرض كافكس 2024 المقام فى الفترة من 18 – 20 أبريل 2024 بقاعة رقم 1 بمركز مصر للمعارض الدولية – محور المشير – التجمع وهو المعرض المتخصص الأشمل لقطاع الضيافة.



معرض كافكس 2024

ويضم المعرض حوالى 120 عارضا فى مجالات الأجهزة والمعدات والاغذية والمشروبات والمخبوزات والحلويات والأيس كريم والاثاث والديكورات بما فيها نماذج الغرف الفندقية المتكاملة وبرامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحلول الدفع الرقمية وادوات المائدة والطباعة والتغليف والاستشارات، والذى يضم لأول مرة من ضمن فاعلياته المختلفة الدورة الأولى لمعرض ايجى ماب اكسبو للامتياز التجارى (الفرنشايز) فى تجزئة الأغذية والمشروبات لأكثر من 30 علامة تجارية تمنح الامتياز فى مصر والبلاد العربية للمستثمرين القائمين والجدد فى مجال تجزئة الاغذية والمشروبات.

كما يستضيف المعرض الدورة الرابعة من مسابقة مصر للطهى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للطهاة وبرعاية جهينة وميديتيرانيو بمشاركة حوالى 150 طاهى وطاهية من قطاعات الضيافة المختلفة فى مصر والوطن العربى كما تشهد هذه الدورة وجود شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) كالشريك التكنولوجى الحصري للمعرض ورعاية بلاتينية لشركات ميديتيرينيو وكاشيرورعاية ذهبية لآسيا فيرنتشر كما تقام مسابقات لفنون القهوة العالمية (باريستا ولاتيه ارت مصر) برعاية جهينة ومونين ولمارزوكو وميد كوفى وسفن فورتشينز بالتعاون مع منظمة القهوة المتخصصة العالمية والمسابقة على الاجندة الدولية والمؤهلة لكاس العالم فى القهوة 2025 ؛ بالإضافة إلى حلقات النقاش من المتخصصين فى قطاعات الضيافة لمناقشة احدث التوجهات العالمية فى المجال ونقل الخبرات والمعرفة.

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