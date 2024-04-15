مصر .. الدولار يواصل الصعود ويصل لـ 48.78 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه بالبنوك المحلية، فى منتصف تعاملات اليوم، بما يتراوح بين 14 و60 قرشا أخرى، مقارنة بأسعاره فى بداية تعاملات اليوم.

وقفز سعر العملة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بنحو 13 قرشا أخرى، ليسجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.

وصعد الدولار فى البنك التجاري الدولي بنحو 18 قرشا أخرى ليسجل 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

كما زادت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 3 قروش اخرى لتسجل 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، مقابل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

وزادت العملة الأمريكية في قناة السويس، بنحو 60 قرشا لتسجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.

وارتفع فى بنك الاستثمار العربي بنحو 20 قرشا لتسجل 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية، بنحو 15 قرشا؛ ليصل إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

وصعد فى المصرف المتحد بنحو 60 قرشا اخري ليسجل نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع فى بداية التعاملات اليوم.

كما ارتفع سعر العملة في البنك العربي الأفريقي 10 قروش اخري ليصل إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مقابل 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

وصعد الدولار فى بنك البركة بنحو 1.05 جنيه ليسجل 48.55 جنيها للشراء، و 48.65 جنيها للبيع، مقارنة بـ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.