شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك».. محور محادثات واشنطن وبكين التجارية وسط مساعي التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان موقع «تيك توك» في قلب المحادثات التي دارت بين زعيمي الولايات المتحدة والصين في أول محادثة هاتفية بينهما منذ نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين الصين في الأسابيع المقبلة، وسط مساعي لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.

محادثات أمريكية صينية

أثار الرئيس الأمريكي مخاوف بشأن ملكية الصين لمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك في محادثته مع شي. وقال البيت الأبيض في بيان إن المحادثة كانت "صريحة وبناءة" وتمت مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

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وأكد بايدن مجددا سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لكنه أكد أن واشنطن تعارض أي إجراءات قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها واحتجت على الدعم الأمريكي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

السياسات التجارية غير العادلة

وعبر بايدن عن مخاوفه مع شي بشأن ما وصفه بـ”السياسات التجارية غير العادلة والممارسات الاقتصادية غير السوقية” للصين، بحسب البيت الأبيض.

وقال أيضًا إن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات لمنع استخدام التكنولوجيات الأمريكية المتقدمة لتقويض الأمن القومي لكنها ستعمل أيضًا على تجنب "تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر".

ومع ذلك، لم يناقش مزاعم التدخل المحتمل في الانتخابات من خلال المنصة، وفقًا للبيت الأبيض.

أولوية الاستقرار

ونقلت قناة سي سي تي في الصينية عن شي قوله: "يجب أن نعطي الأولوية للاستقرار وليس إثارة المشاكل وليس تجاوز الخطوط بل الحفاظ على الاستقرار العام للعلاقات الصينية الأمريكية".

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كما قال شي لبايدن :إن "الولايات المتحدة أطلقت سلسلة لا نهاية لها من الإجراءات لقمع الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا في الصين وقائمة العقوبات ضد الشركات الصينية تطول أكثر فأكثر".

وقد فرضت الولايات المتحدة ضوابط التصدير بهدف تقييد قدرة الصين على الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة .

تأييد تيك توك

يأتي ذلك، فيما أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الأمريكيين تؤيد مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» إذا لم يتم بيع المنصة لشركة ليس لها علاقات بالحزب الشيوعي الصيني.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك أن 51% من الأمريكيين يؤيدون التشريع مقارنة بـ 41% يؤيدون الحظر التام.

وقال عدد كبير من الناخبين بنسبة 47% إنهم يعارضون الخطوة الأخيرة.

فرص محدودة أمام الصين

عارض المسؤولون الصينيون الافتقار إلى عامل "العدالة" في الولايات المتحدة بعد الموافقة السريعة على مشروع قانون في مجلس النواب دعا شركة "بايت دانس" الصينية إلى سحب تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

ولكن يظهر أنه في كل الأحوال فإن الخيارات الصينية للانتقام المحتمل من الولايات المتحدة تظل محدودة نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي للبلاد وسياسة الرقابة بها كما يقول الخبراء.

وقال مارتن تشورزيمبا الزميل البارز في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي: "كلما اتخذوا نوعاً من الإجراءات الانتقامية فإن ذلك في الواقع يحفز أجندة الفصل التي لدى البعض في واشنطن وهذا من شأنه أن يشجع الشركات على الانسحاب من الصين لأنها لن تشعر بالأمان فيها".

ويقول الواقع الاقتصادي في الصين والتباطؤ الواسع النطاق في الاستثمارات الأجنبية بأنها قد يؤثران أيضًا على حسابات بكين في حجم ردها.

وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا في عام 2023 مثقلة جزئيا بالمخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وبيئة أعمال لا يمكن التنبؤ بها.

الصين تزن خياراتها مع تيك توك

يمثل الإجراء الأخير الذي اتخذه الكونجرس تطورًا آخر في جهد دام سنوات للحد من حجم وتأثير موقع التواصل الاجتماعي الذي نما إلى أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

منذ إطلاقه في عام 2017 كإصدار دولي لشركة بايت دانس أصبح تيك توك واحدًا من أكثر التطبيقات التي تم تحميلها على مستوى العالم، إلى جانب تطبيق ميتا وإنستجرام.