شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ببلوغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل وسط مخاوف جيوسياسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر محللون من أن أسعار النفط من المتوقع أن تصل إلى 100 دولار للبرميل بحلول شهر مايو وربما أكثر مع زيادة التوترات بالشرق الأوسط، كما يضاف إلى ذلك عوامل أخرى لمتغيرات السوق بتمديد المملكة العربية السعودية لتخفيضات الإمداد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ديلي تليجراف البريطانية.
100 دولار للبرميل
قالت صحيفة تليجراف، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتمديد قيود الإنتاج التي فرضتها منظمة أوبك يعني أن الاقتصاديين يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للمرة الأولى منذ صيف 2022.
حول ذلك قال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع في بنك "سي إي بي" إنه يتوقع أن يصل سعر خام برنت للمؤشر العالمي إلى هذا الحد في مايو أو يونيو".
وقال شيلدروب: "في نهاية الربع الثاني أعتقد أنه من الطبيعي أن نفترض أننا سنرى السعر يتحرك نحو علامة 100 دولار".
زيادات ملحوظة منذ بداية 2024
قفز سعر خام برنت بالفعل بنحو 20% منذ بداية العام إلى أكثر من 91 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك بعد إعلان منظمة أوبك لإنتاج النفط التي تقودها السعودية في مارس والتي قالت إنها ستمدد تخفيضات الإمداد بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
القفزة قد لا تستمر مطولاً
وقال شيلدروب إن القفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار على الأرجح أنها لن تستمر مطولا وستكون مؤقتة ما لم تختار المملكة العربية السعودية و روسيا تمديد تخفيضات الإمداد لفترة أطول.
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وأضاف: "والسؤال الكبير هو ماذا ستفعل أوبك في الربع الثالث". ونفذت أوبك تخفيضات في الوقت الذي يسعى فيه الموردون الكبار في السعودية وروسيا إلى موازنة السوق الدولية للطاقة.
ويعتقد كالوم ماكفيرسون رئيس قسم السلع في شركة "إنفستك"، أن أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار بحلول يونيو إذا استمرت في الارتفاع على نفس المسار منذ ديسمبر.
تصعيد التوترات الجيوسياسية
ومع ذلك، يقول المحللون إن مسألة المدة التي ستظل فيها أسعار النفط مرتفعة تعتمد على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط .
وفي مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي، حذر دان سترويفن رئيس أبحاث النفط في بنك "جولدمان ساكس" من أن تمديد تخفيضات إمدادات أوبك "قد يدفع خام برنت إلى ما فوق 100 دولار".
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بينما قال أولي هانسن المحلل في "ساكسو بنك" :"إننا يمكن أن نصل إلى هذا المعيار في غضون أيام إذا انخرطت إيران وإسرائيل في صراع وعطلتا إمدادات النفط".
ارتفاع أسعار النفط والتضخم
وقال كريس هير كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" :"إن الارتفاع المستمر بنسبة 10% في أسعار النفط يضيف عادة ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية إلى التضخم في المملكة المتحدة".
100 دولار للبرميل
قالت صحيفة تليجراف، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتمديد قيود الإنتاج التي فرضتها منظمة أوبك يعني أن الاقتصاديين يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للمرة الأولى منذ صيف 2022.
حول ذلك قال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع في بنك "سي إي بي" إنه يتوقع أن يصل سعر خام برنت للمؤشر العالمي إلى هذا الحد في مايو أو يونيو".
وقال شيلدروب: "في نهاية الربع الثاني أعتقد أنه من الطبيعي أن نفترض أننا سنرى السعر يتحرك نحو علامة 100 دولار".
زيادات ملحوظة منذ بداية 2024
قفز سعر خام برنت بالفعل بنحو 20% منذ بداية العام إلى أكثر من 91 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك بعد إعلان منظمة أوبك لإنتاج النفط التي تقودها السعودية في مارس والتي قالت إنها ستمدد تخفيضات الإمداد بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
القفزة قد لا تستمر مطولاً
وقال شيلدروب إن القفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار على الأرجح أنها لن تستمر مطولا وستكون مؤقتة ما لم تختار المملكة العربية السعودية و روسيا تمديد تخفيضات الإمداد لفترة أطول.
اقرأ أيضاً: النفط يصعد مع تنامي التوتر بالشرق الأوسط
وأضاف: "والسؤال الكبير هو ماذا ستفعل أوبك في الربع الثالث". ونفذت أوبك تخفيضات في الوقت الذي يسعى فيه الموردون الكبار في السعودية وروسيا إلى موازنة السوق الدولية للطاقة.
ويعتقد كالوم ماكفيرسون رئيس قسم السلع في شركة "إنفستك"، أن أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار بحلول يونيو إذا استمرت في الارتفاع على نفس المسار منذ ديسمبر.
تصعيد التوترات الجيوسياسية
ومع ذلك، يقول المحللون إن مسألة المدة التي ستظل فيها أسعار النفط مرتفعة تعتمد على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط .
وفي مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي، حذر دان سترويفن رئيس أبحاث النفط في بنك "جولدمان ساكس" من أن تمديد تخفيضات إمدادات أوبك "قد يدفع خام برنت إلى ما فوق 100 دولار".
اقرأ أيضاً: اجتماع مجلس الحرب.. إسرائيل تدرس الرد على الهجوم الإيراني
بينما قال أولي هانسن المحلل في "ساكسو بنك" :"إننا يمكن أن نصل إلى هذا المعيار في غضون أيام إذا انخرطت إيران وإسرائيل في صراع وعطلتا إمدادات النفط".
ارتفاع أسعار النفط والتضخم
وقال كريس هير كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" :"إن الارتفاع المستمر بنسبة 10% في أسعار النفط يضيف عادة ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية إلى التضخم في المملكة المتحدة".