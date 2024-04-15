شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تشارك فى منتدى الاستثمار السياحى الأفريقى TIFA بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام الماضية، فى الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار السياحى الأفريقى TIFA والذي انعقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ويأتى تنظيم هذا المنتدى على هامش WTM Africa، ويستهدف العمل على إبراز المقاصد السياحية المضيفة والمشاركة وما تتمتع به من وجهات سياحية ومناطق جاذبة ومواقع استثمارية مما يساهم فى تحقيق أهدافها الاقتصادية، بجانب تسهيل تطوير ونمو الشركات الناشئة Start-ups فى قطاع السياحة.

وشارك فى حضور هذا المنتدى ممثلًا عن الوزارة ونيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة.

كما حضر أيضًا عدد من الوزراء والمسئولين بالدول الأفريقية المعنيين بالشأن السياحى، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار والبنوك ومؤسسات التمويل، وممثلى بعض المنظمات الإقليمية والدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة دول، وتم التنسيق لمشاركة الوزارة فى المنتدى مع وبحضور الوزير المفوض التجارى راجى نبيل عدلى رئيس المكتب التجارى فى بريتوريا، وتحت مظلة السفارة المصرية فى جنوب إفريقيا.

وشمل المنتدى على 7 جلسات حوارية و14 عرضاُ تقديميًا، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات منها سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار فى السياحة، والسياحة الخضراء وآليات تطبيق السياحة المستدامة، وتعزيز الاستثمار السياحى، والضيافة والفندقة، والتنافسية والبنية التحتية الخاصة بالسفر فى الدول الافريقية.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد يوسف، من خلال عرض تقديمى، حجم التطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر، وحجم استثمارات الدولة المصرية المختلفة والجهود التى تقوم بها لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتأثير ذلك الإيجابى على الصناعة فى الوقت الحالى والمستقبلى وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

كما تحدث عن المنتجات السياحية المختلفة الموجودة فى مصر، وإبراز تنوع المنتجات التى تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، سياحة العائلات، وسياحة المغامرات.

وأشار أيضًا إلى الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر ومحاور الرئيسية الثلاث، من حيث استهداف زيادة القدرة الناقلة للطيران، وزيادة أعداد الغرف الفندقية والفرص المتاحة للاستثمار فى هذا الإطار، والعمل على تطوير التجربة السياحية فى مصر، مستعرضًا حوافز الاستثمار الفندقى التى من المقرر أن تقدمها مصر ومن شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما المجال الفندقي.