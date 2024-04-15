شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. داو جونز يفتح على ارتفاع 0.24 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين ارتفاعا عند الفتح.

ويأتي هذا بعد عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة جاءت على خلفية أرباح مخيبة للآمال لبعض أكبر البنوك الأمريكية. مؤشرات بورصة وول ستريت فيما استمر حذر المتعاملين، جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.14 نقطة أو 0.24 بالمئة عند الفتح إلى 38075.38 نقطة. نتائج البورصة الأمريكية كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 26.26 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 5149.67 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 101.38 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 16276.47 نقطة.

