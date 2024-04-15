شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين.. المركزي يرفع حد السحب بفروع البنوك إلى 250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 15-4-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان البنك المركزي قرار زيادة حد السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفا من ATM، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

البنك المركزى: زيادة حد السحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفا من ATM يوميا

قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، أن قرر زيادة حد السحب النقدى اليوم من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفاً من ATM.

انخفاض سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.30 للشراء، 48.40 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ48.50 للشراء، 48.60 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 48.30 للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

الغرف التجارية: انخفاض أسعار المكرونة فى الأسواق 23% للمستهلكين

كشف اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار المكرونة في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 إلي 23% وذلك بالتزامن مع هبوط ملحوظ في سعر القمح، وتختلف نسبة الانخفاض بحسب الماركة والشركة المنتجة المكرونة.

شعبة الأجهزة بغرفة الجيزة: 30% انخفاضاً فى أسعار الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30% اي أن متوسط الانخفاض في اسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30%.

البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.9% فى أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه.

"الاتصالات": توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية للتوسع في قطاع التعهيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين، عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد على مدار 3 سنوات منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر.

إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالحصول بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء

أصدر، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 90.21 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية اليوم، نتيجة تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر.

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم من مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالى

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي اقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024.